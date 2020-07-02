Как Россия стягивает группировки войск у границы с Украиной: генерал показал карту

Вблизи украинских границ Россия уже создала три межвидовых группировки, способных проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории Украины.

Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседание Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.

“По состоянию на сегодня вблизи границы с Украиной уже созданы три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины”, – заявил Голопатюк в ходе заседания.

Генерал указал, что Российская Федерация продолжает наращивать группировку сил вдоль границы с Украиной.

“В частности, осуществляется активное формирование новых воинских частей (соединений и объединений) и реорганизация существующих военных формирований с целью наращивания их боевого потенциала. В настоящее время вдоль государственной границы Украины развернуто 28 батальонно-тактических групп. В настоящее время завершается формирование трех новых объединений – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируется приобрести полной оперативной готовности “, – заявил он.

Фото: Укринформ

Где и какие силы наращивает Россия

По информации генерала, в наземном компоненте на Западном стратегическом направлении создана 20-общевойсковая армия в составе 3-й мотострелковой дивизии и 144-й мотострелковой дивизии. При этом на вооружении 448-й ракетной бригады 20-й армии находятся оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) “Искандер”.

На Юго-Западном стратегическом направлении создана восьмая общевойсковая (ударная) армия в составе 150-й мотострелковой дивизии, 20-й отдельной мотострелковой бригады и оперативно подчиненных 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. В округе и армии предусмотрено создание ракетных бригад ОТРК “Искандер”.

“В целом численность наземного группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. Военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов”, – сообщил Голопатюк делегации стран-участниц ОБСЕ.

В воздушном компоненте продолжается перевооружение на современные и модернизированные образцы авиационной техники (самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25см3, МиГ-31к с гиперзвуковым комплексом “Кинжал” и вертолеты различных модификаций).

“В целом на базовых аэродромах вблизи Государственной границы Украины базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов”, – отметил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ.

Кроме того, продолжается формирование центров обеспечения мобилизационного развертывания, на базе которых возможно формирование до 4-х общевойсковых дивизий (Богучар, Каменских-Шахтинский, Новоозерное / временно оккупированная территория АР Крым /).

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