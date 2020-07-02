“Слуга народа” решил поспать на заседании Рады: фото

Сегодня, 2 июля, народный депутат от партии “Слуга Народа” Орест Саламаха заснул во время заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает издание zaxid.net.

Нардеп о Львовщины проспал в сессионном зале более часа во время того, как Рада рассматривала закон об азартных играх – №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”, который касается деятельности игорных заведений в спальных районах и расположение их возле школ.

Как раз не до, а во время обсуждения этого вопроса, нардеп покинул свое место и пересел в кресло за колоннами в сессионном зале. После сна, депутат вернулся на свое место.

Фото: zaxid.net





Как писал “источник”, народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Скичко пришел на заседание Верховной Рады с часами марки Rolex, стоимость которого превышает 21 тыс. долларов США.