На Луганщине в поле подсолнечника выявили посевы конопли

Сегодня, 2 июля, оперативники Сватовского отдела полиции в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» возле с. Лагидное Сватовского района обнаружили посев конопли. Насаждения наркосодержащих растений выращивались прямо в поле.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Среди посевов подсолнечника полицейские насчитали 15 688 кустов конопли. Образцы будут направлены на экспертизу в НИЭКЦ, а остальные – сожгли на месте.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 310 УК Украины «Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли».