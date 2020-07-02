ВНО по физике состоялось на Луганщине: один участник не смог пройти тестирование из-за найденного мобильного телефона

Сегодня, 2 июля 2020 года, состоялось внешнее независимое оценивание по физике, для участия в котором зарегистрировалось 435 участников. В области было создано 2 пункта проведения ВНО по физике, которые расположены в г. Северодонецк.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента науки и образования ЛОВГА.

Пункты проведения ВНО оснащены в полном объеме дезинфицирующими и защитными средствами, что позволило обеспечить безопасные условия для участников тестирования и персонала пунктов.

Пункты по физике своевременно получили контейнеры с тестовыми материалами, рассчитанными на 31 аудиторию. Для качественного проведения внешнего независимого оценивания было привлечено 81 педагога, которые выполняли обязанности персонала пунктов.

Пропуск участников до пункта проведения ВНО начался в 09.50 и продолжался до 10.50. При пропуске медицинские работники проводили термометрию, по результатам которой не было выявлено ни одного участника с признаками ОРЗ.

Непосредственное участие в ВНО по физике приняли 354 участника, что составляет 81,4% от общего количества зарегистрированных.

Внешнее независимое оценивание по физике началось в 11:00. В соответствии с приказом Украинского центра оценивания качества образования от 02.07.2020 года № 112 во время технологического перерыва осуществлялся общий контроль с использованием специальных приборов (металлодетекторов). По результатам проведения общего контроля одного участника лишили права продолжать работу с тестовыми заданиями в связи с нарушением им процедуры ВНО (наличием мобильного телефона).

Тест по физике состоял из 38 заданий, на выполнение которых участникам было отведено 180 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы, равна 64 тестовым баллам.

Результат ВНО по физике по 200-балльной шкале будет использоваться во время приема в учреждения высшего образования. По выбору выпускника результат выполнения задач сертификационной работы по 12-балльной шкале может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по физике. Результаты ВНО по физике будут опубликованы в персональных кабинетах участников до 17 июля 2020 года.

Участники тестирования, которые не смогли принять участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение 5 дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии ВНО. Дополнительная сессия ВНО по физике состоится 24 июля.

Напоминаем, что 3 июля в г. Северодонецк будет работать один пункт единого вступительного испытания. Для участия в ЕФВИ зарегистрировалось 282 участника.

6 июля состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языку. В области для потребностей участников создано 1 пункт проведения ВНО по испанскому, немецкому, французскому языку, который расположен в г. Северодонецк. В этот день планируют пройти тестирование 15 участников, для которых будут подготовлены 3 аудитории.