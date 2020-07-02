Алена Шоптенко рассказала, как ее изменило рождение ребенка

До рождения ребенка Алена Шоптенко скрывала свои эмоции за холодной маской, но с появлением на свет малыша танцовщица стала открытой и женственной.
Об этом победительница проекта “Танці з зірками” рассказала в интервью Maincream.com. Хореограф признается, что после рождения сына она очень изменилась, как внешне, так и внутренне.
“После рождения сына я стала мягче. Четкая жесткая спортивная сущность исчезла, и я стала женственнее. Люди сами это начали подмечать по одежде, внешнему виду и стилю”, – говорит Алена.
Изменения произошли и в творческом плане. Если раньше танец Шоптенко считали холодным и слишком рассчитанным, то сейчас он стал совершенно другим.
“Один из важных моментов, который люди подметили со стороны, – очень поменялся мой танец. Сейчас он женственный, мягкий, вдохновляющий”, – отметила танцовщица.
“Даже в общении с другими я стала другая. Ведь я понимаю, что для тех, кто меня не знает, я могу показаться холодной и сухой, а это совсем не так”, – добавила Алена.
- Напомним, что Алена Шоптенко замужем за бизнесменом Алексеем Ивановым. Пара тайно поженилась в октябре 2016 года. Супруги решили не устраивать пышное торжество и даже на роспись в загсе пришли только вдвоем, без друзей и родственников. 9 июня 2018-го на свет появился их первенец Алексей.
- За это время хореограф научилась мастерски решать семейные конфликты, и дала совет, как не испортить отношения лишними эмоциями.