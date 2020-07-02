В Киеве умер мальчик, жестоко избитый пьяным крестным: детали трагедии

Несмотря на усилия врачей, 6-летний мальчик, которого избил 25 июня в Киеве его крестный отец, умер в больнице. В связи со смертью ребенка действия 38-летнего подозреваемого прокуратура переквалифицировала в умышленное убийство.

О смерти мальчика сообщила на своей Facebook-странице пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, ребенку провели ряд сложных операций, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Надежда Максимец также напомнила, что подозреваемого в избиении ребенка арестовали.

“Прокуроры Киевской местной прокуратуры № 3, которые осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого избиения 6-летнего мальчика в Киеве, переквалифицировали действия подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка”, – добавила пресс-секретарь прокуратуры в комментарии УНН.

Напомним, что преступление было совершенно в одной из квартир в доме на улице Шолома-Алейхема 38-летним уроженцем Волынской области, который в эту ночь в компании еще нескольких мужчин и матери потерпевшего употреблял алкогольные напитки.

Ранее ему было сообщено подозрение в покушении на жизнь мальчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал “источник”, 17 июня в Ровенской области несовершеннолетний ребенок за рулем авто насмерть сбил младенца.