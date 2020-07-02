Гарик Харламов высмеял фейки о разводе с Кристиной Асмус

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов, чей развод с актрисой Кристиной Асмус не сходит с первых полос таблоидов, высмеял “эксклюзивы” в СМИ, которые оказались очередными фейками.

В частности, Харламов прокомментировал “слитую информацию” так называемых приятелей и бывших коллег, которые рассказали журналистам о его непростом характере. Как отметил он на личной странице в Инстаграм, названных в прессе людей ему никогда даже не доводилось встречать, не говоря уже о дружбе или совместных проектах.

Пост Гарика Харламова в ИнстаграмФото: instagram.com/garikkharlamov

“Неизвестные мне фамилии несут очередную околесицу. Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда, поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю”, – указал Харламов.

Ну а так как комику приписывали игроманию и сложный характер, он нашел способ прокомментировать и это. “Дабы опередить моих следующих “продюсеров”, “знакомых” и “друзей”, признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный, бесчувственный, агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией […] Старый наркоман, сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист, – посмеялся он. – Но, это не причина развода. Истинная причина – шопоголизм!”

Гарик Харламов и Кристина АсмусФото: instagram.com/garikkharlamov

Напомним, о расставании Гарика Харламова и Кристины Асмус стало известно в июне этого года. Соответствующая информация появилась на личных страницах супругов в Инстаграм. Что правда, через некоторое время в СМИ появился комментарий Владимира Маркони – автора и ведущего YouTube-шоу Comment Out. Он признался, что новость о развод пары была шуткой – заданием, которое Асмус и Харламов получили как участники его проекта.

Тогда же Маркони подчеркнул, что еще какое-то время супруги будут опровергать эту информацию, но с выходом июльского выпуска передачи раскроют все карты. В свою очередь, Асмус и Харламов продолжают утверждать, что разговоры о разводе не являются фейком.