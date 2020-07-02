В Железном Порту отдых на воде обернулся страшной трагедией с ребенком

В четверг, 2 июля, в Железном Порту во время купания в море на надувном матрасе утонула 3-летняя девочка

Об этом сообщает Полиция Херсонской области.

Девочка приехала на побережье вместе с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем.

38-летний мужчина объяснил правоохранителям, что пошел купаться с внучкой своей сожительницы, девочка находилась на надувном матрасе и они отплыли примерно на 50 метров от берега.

Затем девочка выпала из матраса в море, мужчина пытался плыть с ребенком до берега, но не рассчитал силы. К берегу он доплыл сам, потом вызвал спасателей.

Полицейские на месте проверили мужчину на содержание алкоголя, он был трезв.

Открыты уголовные производства по п.2.ч.2 115 “Умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины и ч.3 ст.135 “Оставление в опасности” УК Украины.

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