В Северодонецке на владельца магазина оформили админпротокол за нарушение карантина

В Северодонецке продолжается мониторинг соблюдения карантинных требований в заведениях торговли и оказания бытовых услуг, который осуществляют вместе сотрудники отдела торговли и защиты прав потребителей Северодонецкого городского совета, Главного управления Госпродпотребслужбы и Северодонецкого отдела полиции ГУНП в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Во время проверки, проводившейся 30 июня, был составлен административный протокол по статье 44-3 КпроАП на руководителя магазина, расположенного на улице Егорова. По судебному решению частный предприниматель может оплатить штраф в 34 тыс.грн

Нарушения, которые были выявлены: отсутствие на входе в магазин информации по профилактике COVID-19, не организовано место для обработки рук спиртосодержащим антисептиком, отсутствует маркировка по соблюдению дистанции между посетителями не менее 1,5 м, не проводится влажная уборка с использованием антисептиков мест контакта рук покупателей и персонала не реже чем каждые два часа.

Всего 30 июня были проверены 3 продовольственных магазина, 2 магазина непродовольственных товаров, 2 салона красоты и 2 заведения общественного питания.