27 кг пороха и 74 кг взрывчатого вещества: на Луганщине задержали торговцев боеприпасами

Оперативники Управления уголовного розыска и Северодонецкого отдела полиции вместе с сотрудниками СБУ и другими оперативными подразделениями полиции под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали факты сбыта боеприпасов 23-летним жителями Донецкой области. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Во время проведения следственно оперативных мероприятий правоохранители на «горячем» разоблачили торговцев во время сбыта ими почти 27 кг пороха и 74 кг взрывчатого вещества метательного действия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Одному фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.