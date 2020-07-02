Плохие дороги, вывоз мусора и долги шахт: какие проблемы у прифронтового Золотого?

Бюджета прифронтового Золотого катастрофически не хватает для того, чтобы решить все проблемы шахтерского городка.

Об этом рассказал в интервью “Луганщина.ua” глава военно-гражданской администрации г. Золотое и села Катериновка Алексей Бабченко.

Он сообщил, что в городе остро строит вопрос вывоза бытовых отходов. Мусоровоз, который ремонтировали уже много раз, окончательно сломался. Местным коммунальщикам приходится грузить мусор вручную.

“С нашим скудным бюджетом самостоятельно, конечно, мы не в состоянии что-то сделать. Я обратился к главе области с просьбой оказать содействие в выделении средств на приобретение мусоровоза, и Сергей Гайдай уверил, что в ближайшее время его и другую коммунальную технику для Золотого будет приобретено. Ждем с нетерпением.

Также благодаря Сергею Гайдаю и Департаменту ЖКХ облгосадминистрации решают вопросы жизнедеятельности местных шахт. Например, по отключению угольных предприятий из-за долгов за электроэнергию. Благодаря голове Департамента ЖКХ электричество на шахты включают в ручном режиме”, – сообщил Алексей Бабченко.

Еще одной проблемой Золотого чиновник называет плохие дороги.

“Дорог нет совсем. Коммунальное хозяйство, мягко говоря, уничтожено. «Попаснянский водоканал» в больших долгах за электроэнергию. Все эти вопросы нужно решать. Председатель ЛОГА Сергей Гайдай недавно сказал, что французские инвесторы не отказываются от планов реконструкции предприятия. Это вселяет оптимизм”, – отметил Алексей Бабченко.

Он также добавил, что для развития города подавал собственные проекты в Государственный фонд регионального развития.

“Специфика Золотого в том, что это несколько населенных пунктов, которые находятся на расстоянии друг от друга. Без нормального сообщения они почти изолированные. Поэтому я подготовил для ГФРР проект восстановления этих основных артерий.

Следующий представленный проект – приобретение коммунальной техники. Она очень дорогостоящая , а бюджет дотационный, хотя основные бюджетообразующие предприятия района – шахты ГП «Первомайскуголь» – находятся как раз на территории Золотого и Горского.

Еще мы создали Золотовский сектор Пенсионного фонда. Сейчас проходит конкурс, и два специалиста постоянно будут работать у нас. Один сможет выезжать на КПВВ, когда он откроется, и один – работать на месте.

К тому же участвуем во многих грантах. Люди в Золотом, как и все, хотят жить в нормальных условиях. Поэтому уже завершили сквер Солнечный. Там сейчас все культурно оборудовано, есть бесплатный Wi-Fi”, – поделился глава ВГА.

Он также сообщил, что предоставлены предложения по ремонту дорожного полотна в квартале Солнечный (Золотое-1), где находятся основные объекты критической инфраструктуры, а также на строительство тротуарных дорожек.

Согласно плану децентрализации, Золотое должно войти в состав Горской ОТГ, куда войдут еще Горское, Новотошковское, Тошковка, Крымское, Нижнее и Светличное. Из них Золотое, Крымское и Новотошковское – это населенные пункты, где сейчас действует ВГА.

“И я считаю, ВГА надо сохранить. В зоне разведения тишина, а справа и слева – падает. Война не заканчивается … А вообще, ждем положительные изменения: в громадах будет оставаться больше средств, которые раньше шли в бюджеты других уровней, соответственно будет больше возможностей для улучшения жизни людей”, – резюмировал чиновник.