Отдых в Одессе 2020: названы цены на жилье и лучшие пляжи

С началом курортного сезона и в условиях карантина украинцы все чаще посещают украинские курорты, одним из самых популярных маршрутов есть Одесса, тысячи людей ежедневно едут туда отдыхать.

“источник” рассказывает об отдыхе в Одессе.

Город посещают тысячи туристов и зимой, и летом, но этого года через закрытые границы Одесса бесспорно примет еще больше гостей.

Где поселиться и во сколько обойдется жилье

В Одессе найти жилье не трудно. Для туристов доступны базы отдыха, гостиницы, хостелы, квартиры и коттеджи.

Самыми популярными среди отдыхающих есть гостиницы. Апартаменты эконом-класса в среднем обойдутся в районе 500-700 грн. Цены на “стандарт” начинаются от 700 до 1 500 грн. За “люкс” придется выложить порядка 1 700-2 500 грн. Стоимость номеров “люкс” стартует от 1 800 грн и выше.

Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 400 грн за сутки. В районе Лузановки и Молдаванки можно найти апартаменты за 450-600 грн. А вот – в Аркадии и Большого Фонтана цены доходят до тысячи гривен.

Самый бюджетный вариант проживания в городе – это хостелы. Сутки обойдется в среднем 150-200 грн.

Популярные одесские пляжи: где расположены и как до них доехать

Пляжи Одессы тянутся на много километров вдоль побережья Черного моря. Большинство из них песчаные, но есть и галька с песком.

Ланжерон

Пляж расположен в центре города. Рядом с ним расположен городской дельфинарий Немо и городской парк имени Шевченко.

Как добраться: до пляжа можно добраться на трамвае № 28, троллейбусе № 3 или № 5 или на маршрутках № 20, 203, 233 (остановка “Парк Шевченко”). Такси от вокзала и центра города обойдется в 55-60 грн.

Отрада

На пляже много развлекательных заведений. Отсюда можно подняться на Французский бульвар или пойти до канатной дороги.

Как доехать: можно пешком через зеленую зону или по канатной дороге от Французского бульвара, а также на трамвае №5 (остановка “Пироговская”). Такси обойдется от железнодорожного вокзала 55-60 грн, а от центра города – 56-65 грн.

Аркадия

Самый популярный пляж Одессы, где сосредоточено большое количество клубов и баров.

Как доехать: на трамвае № 5, на троллейбусах № 5, № 13, на маршрутках № 168 и № 198. Такси обойдется от железнодорожного вокзала 77-87 грн, от центра города – 90-100 грн.

Большой Фонтан

Он объединяет несколько пляжей, в частности “Чайка” (8 и 10 станции), “Курортный”(13 станция), “Золотой берег” (16 станция).

Как доехать:

до “Чайки” на маршрутках № 127, 191, 185, 215, 223. Такси от железнодорожного вокзала обойдется 99-110 грн, от центра – 114-125 грн.

до “Курортного” на маршрутках № 127, 191, 185, 191, 215, 223. Такси от железнодорожного вокзала обойдется 114-125 грн, от центра – 131-145 грн

до “Золотого берега” на маршрутках №18, 19, на маршрутке №220. Такси от железнодорожного вокзала обойдется 122-134 грн, а от центра – 137-150 грн.

Дельфин

Пляж расположен на Французском бульваре.

Как доехать: на трамвае № 5 (остановка “Шампанский переулок”) или на автобусе № 198. Такси от железнодорожного вокзала обойдется в 60-70 грн, а от центра – 76-88 грн.

Лузановка

Пляж расположен между поселком Котовского и центром города. Его называют самым демократичным.

Как доехать: на трамвае № 7, 1 или на маршрутных такси № 120, 145, 146, 190 (остановка “Лузановка”). Такси от железнодорожного вокзала обойдется 125-137 грн, а от центра – 113-124 грн.

Детальнее о черноморских курортах Херсонской области, среди которых наиболее известны Скадовск, Лазурное, Железный Порт и Приморское, читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть на черноморских курортах Херсонской области.