В Харькове ребенок едва не погиб в страшном пожаре в многоэтажке: видео

В Харькове в многоэтажном жилом доме произошел пожар, где едва не погиб ребенок.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Веха (Харьков)”.

Возгорание случилось в доме по адресу улица Маршала Рыбалко, 15. Во время инцидента в квартире не было ни кого из взрослых, только ребенок.

Отмечают, что причина пожара пока не известна. Пожарные вынесли из горящей квартиры ребенка и вызвали на место скорую медицинскую помощь.





Как сообщал “источник”, 28 июня на улице Соломии Крушельницкой в Киеве, где недавно взорвался дом, произошло новое ЧП – вспыхнул пожар в одной из многоэтажек.

В пятницу, 26 июня, на выезде из Киева загорелся ресторан недалеко от станции метро “Академгородок”.