Под Львовом толпы людей без масок “спасались” от коронавируса в целебном источнике: видео

В селе Раковец Львовской области сотни людей приехали окунуться в воду источника, который, как утверждают верующие, является целебным и спасает от болезней.

Как передает “источник“, соответствующее видео опубликовал пользователь Виктор Католик на своей странице в Facebook.

Как видно на видео, толпы украинцев выстроились в очереди, чтобы окунуться в источник. О соблюдении социальной дистанции и маски на лице даже не было и речи.

“Надо поехать на святой источник, помочить ноги, чтобы коронавирус нас стороной обходил. Если бы кто спрашивал, это Раковец сегодня“, – написал Католик, добавив, что в любом случае не хотел оскорбить чувства верующих.

Пользователи сети отреагировали на сообщение гневными комментариями.

Как сообщал “источник”, ранее в сети опубликовали видео огромных очередей на пляжи и в аквапарк города Одессы, в которых люди стоят без защитных масок и не придерживаясь требований социальной дистанции.

Кроме того, несмотря на то, что в Одессе с 22 июня усилили карантинные меры, горожане и гости массово пренебрегают ими после открытия ночных клубов. Мало того, что никто не соблюдает масочный режим с дистанцией, так еще за этим никто и не следит.