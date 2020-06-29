В сети появилось фото со свадьбы Андрея Макаревича и его молодой супруги

В декабре прошлого года музыкант Андрей Макаревич, лидер группы “Машина времени”, женился в четвертый раз. Избранницей артиста стала 36-летняя киевлянка, которая со временем перебралась жить в Израиль. Пара узаконила свои отношения, не афишируя этого события, и лишь сейчас в сети появилось фото с церемонии.

На снимке, опубликованном Telegram-каналом “НеМалахов”, запечатлены Андрей Макаревич и его невеста Эйнат Кляйн – журналистка и фотограф. Свадьба состоялась в Яффе (Израиль), а за торжеством наблюдали лишь близкие друзья и родственники.

Фото: Telegram-канал “НеМалахов”

При этом, как посмеялся позже Макаревич, большой тайной их свадьба не являлась. Тем не менее избежать ажиотажа в прессе не удалось. “Мы не делали никакого такого секрета, но российская желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю – меня это очень устраивало, – признался артист. – И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились. Это было очень смешно”.

Организацией свадьбы, добавил музыкант, занималась его будущая супруга. Церемония прошла в старинным интерьере и с угощениями отменного шеф-повара. “Я убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется”, – отметил 66-летний Макаревич.

Фото: sobesednik.ru

Насколько известно, сегодня Эйнат занимается туристическим бизнесом, говорит на пяти языках. Но так как в дни карантина дела немного просели, женщина нашла время для параллельного проекта – продажи элитного вина. Как и где бизнесвумен познакомилась с Андреем Макаревичем, не известно. Но поклонникам музыканта хорошо известен тот факт, что лидер “Машины” – большой любитель элитных вин и познавательных путешествий.