Под Житомиром парень решился на страшный шаг после ссоры с девушкой

В Бердычевском районе Житомирской области 20-летний парень стрелял себе в голову из дедушкиного ружья. Причиной такого поступка юноши стала неразделенная любовь.

Как передает “источник“, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Жителя района обнаружили с огнестрельным ранением головы неподалеку с. Озадовка в ночь на 29 июня. По предварительной информации, парень пытался покончить жизнь самоубийством.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бердичевского отдела полиции.

Как сообщается, около 1:20 20-летний житель с. Озадовка, поссорившись с девушкой, взял гладкоствольное охотничье ружье, оставшееся ему от деда, и пошел в поле, где выстрелил себе в лицо.

Парень с огнестрельным ранением был госпитализирован в реанимационное отделение Бердичевской городской больницы.

Полицейские изъяли с места происшествия оружие и другие вещественные доказательства, опросили местных жителей. Сейчас идет дальнейшее выяснение всех причин и обстоятельств.

Как сообщал “источник”, ранее житель Мукачево совершил самоубийство, которое транслировал в прямом эфире в одной из соцсетей. Во время прямого эфира в Facebook мужчина обвинил правоохранителей, которые якобы его до этого довели, надел на шею петлю и покончил с собой. Через несколько секунд трансляция остановилась.