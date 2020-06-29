BMW неожиданно изменила логотип и шокировала сеть: фото

В понедельник, 29 июня, немецкий производитель автомобилей BMW поменял свой аватар на странице в Facebook, добавив в логотип все цвета радуги. Таким образом марка решила выступить в поддержку ЛГБТ+ движения и отметить “Месяц гордости”.

Как пишет “источник”, об этом стало известно из страницы Facebook компании.

Вместе с изменением логотипа BMW оставило послание о своем решении, в котором указало, что никто не должен подвергаться насилию: “В BMW мы живем разнообразием. Мы верим в открытое общество, в котором никто не должен подвергаться преследованиям, никто не должен быть в выгодном или невыгодном положении из-за происхождения, цвета кожи, религии, пола, возраста или способностей. Мы все люди, объединенные чистым удовольствием от вождения. Ни в нашей компании, ни на наших страницах в социальных сетях нет места ненависти или неуважению. Говоря так мы призываем всех комментировать и действовать уважительно и дружелюбно”.

Отметим, что не все пользователи сразу поняли посыл немецкого производителя и начали шутить по поводу смены логотипа.

Как писал “источник”, июнь считается месяцем ЛГБТ-прайда, и многие организации во всем мире проводят кампании в поддержку гражданских прав представителей сообщества. Детский канал Nickelodeon сделал это самым неожиданным образом, раскрыв ориентацию Губки Боба. Они сообщили, что известный персонаж детского мультика – гей.