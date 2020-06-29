Это обман: Филарет рассказал, как ПЦУ попала в зависимость от Константинополя

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) назвал три фактора, которые, на его взгляд, свидетельствуют о том, что ПЦУ попала в зависимость от Константинополя.

Об этом Патриарх Филарет рассказал в эксклюзивном интервью “источнику”.

Поясняя, в чем именно заключается зависимость он выделил три момента.

“Во-первых, юрисдикция автокефальной Украинской церкви распространяется только на территорию Украины. А те украинцы, которые проживают за пределами нашей страны, не имеют права состоять в Украинской церкви, а должны принадлежать к Константинопольскому Патриархату. Это уже нарушение автокефалии, ведь другие церкви своей диаспорой сами управляют, а нам говорят, что вы не имеете на это права, и мы, греки, будем управлять Украинской церковью“, – говорит Филарет.

Второй момент касается специально приготовленного и освященного ароматического масла под названием миро, которое используется во время таинств.

“Во-вторых – миро. Миро каждая церковь имеет право варить сама. На то она и автокефальная церковь. А если она не имеет своего миро, то это значит, что она не может ни детей крестить, ни освящать престолы. Дадут миро – можем, не дадут не можем. Зависимость? Зависимость!“, – констатирует Патриарх.

Также он обратил внимание на то, что согласно канонам, церковные вопросы, требующие решения, рассматриваются высшим органом церкви – Поместным собором.

“Но в Томосе записано, не Поместный собор будет рассматривать украинские вопросы, а Константинопольский Патриарх. Зависимые, а называемся автокефальной церковью. Это обман!“, – резюмировал Патриарх Филарет.

Детальнее о том, кто написал заявление на бывшего гаранта, каковы отношения между УПЦ КП и ПЦУ, можно ли считать ПЦУ действительно независимой Украинской церковью читайте в материале “источника”: Мы будем требовать новый Томос – Патриарх Филарет.