В России прогремел взрыв в многоэтажке, начался сильный пожар: первые подробности и видео

В понедельник, 29 июня, в Москве в жилом доме на улице Проходчиков произошел взрыв, после чего начался сильный пожар. Огонь охватил 4 квартиры, сообщается о двух пострадавших.

Как передает “источник“, об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash, где опубликовано соответствующее видео.

Очевидцы рассказали, что перед началом пожара они слышали взрыв. По предварительной информации, дом газифицирован.

На место прибыли спасатели.

По предварительной информации, возгорание в двух квартирах, площадь пожара около 70 квадратных метров.

Также по данным экстренных служб Москвы в результате взрыва в жилом доме в Москве, где горят 4 квартиры, пострадали два человека.

Новость дополняется…