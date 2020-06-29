Выходные подходят к концу: на выезде из Одессы образовались “дикие” пробки, видео

Длинный уик-энд, связанный с выходными ко Дню Конституции, подходит к концу, а потому отдыхающие, которые решили провести его на морском побережье, начали покидать Одессу. На выезде из города образовались многокилометровые пробки.

Как передает “источник“, об этом говорится сообщении Telegram-канала Одесса INFO, где опубликовано соответствующее видео.

Так, как видно на видео, на выезде из Одессы растянулась длинная очередь машин украинцев.

Сообщается, что пробки растянулись на 10 км.

Как сообщал “источник”, ранее в сети опубликовали видео огромных очередей на пляжи и в аквапарк города Одессы, в которых люди стоят без защитных масок и не придерживаясь требований социальной дистанции.

Кроме того, несмотря на то, что в Одессе с 22 июня усилили карантинные меры, горожане и гости массово пренебрегают ими после открытия ночных клубов. Мало того, что никто не соблюдает масочный режим с дистанцией, так еще за этим никто и не следит.