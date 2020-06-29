Обвал породы на шахте “Привольнянская”: стали известны подробности

Стали известны подробности обвала на шахте «Привольнянская» (ПАО «Лисичанскуголь»), где сегодня ночью погиб горняк.

“На глубине 150 м (пласте L1) произошел обвал породы объемом 12 кубических метров. В зоне аварии находились 4 горняка. Двое из них были в тупиковой завальной части выработки и остались невредимыми. Имея запас кислорода, они оценили ситуацию, разобрали породу в верхней завальной части, выбрались и сообщили об обвале бойцам военизированного горноспасательного отряда. Хорошо, что власть не уничтожила подразделение горноспасательной службы в Лисичанске, которая находится в непосредственной близости от шахты, поэтому операция по спасению работников началась оперативно”, – сообщил на своей странице в соцсети глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он уточнил, что с многочисленными травмами и переломами в больницу доставлен горняк 1990 года рождения. Он не потерял сознания – по его голосом спасатели смогли быстро провести поисковые работы.

К сожалению, его коллега 1973 г.р. оказался под завальной частью и не подавал признаков жизни .

“Ночью место аварии посетили члены специально созданной комиссии. По предварительным выводам, в трагедии виновата не только природа – неустойчивые окружающие породы, давление, наличие воды. Одной из причин предварительно называется нехватка лесоматериала для укрепления. На сегодня предприятию задолжали за отгруженный уголь, в том числе знаменитое «Центрэнерго». Травмированные и погибший и на их совести.

Подобная ситуация с содержанием угледобывающих предприятий на голодном пайке сегодня актуальна для всех государственных угольных предприятий. Из-за миллионных долгов за отгруженный шахтами угля, возникают не только долги по зарплате, но и ситуации, когда не хватает средств на обеспечение безопасных условий труда”, – сообщил Михаил Волынец.