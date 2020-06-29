Звездный украинский футболист высказался о романе с известной теннисисткой: фото

Полузащитник сборной Украины и английского “Манчестер Сити” Александр Зинченко прокомментировал информацию, что у него был роман с известной теннисисткой Ольгой Янчук.

Свой ответ слухам 23-летний хавбек дал в сторис Instagram.

Так, он разместил скриншот материала со словами Янчук о ее нынешних отношениях с форвардом киевского “Динамо” Жерсоном Родригешем, который сейчас выступает на правах аренды за турецкий “Анкарагюджю”. В конце упоминалось, что ранее Янчук приписывали романтические отношения с Зинченко.

На эту информацию украинский футболист отреагировал словами: “Не веселите”.

Instagram Александра Зинченко

Ранее “источник” сообщал, что невеста звезды сборной Украины покорила сеть интернет неимоверно сексуальным образом.