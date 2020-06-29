Загадочная гибель жены депутата в Николаеве: появились новые подробности и фото

В понедельник, 29 июня, в Николаеве от огнестрельного ранения в голову умерла жена 34-летнего депутата Николаевского областного совета. Правоохранители проверяют различные версии смертельного инцидента, среди рых и умышленное убийство.

Как пишет “источник“, об этом говорится в сообщении Telegram-канала Teza.

Кристина Ивануна не была похожа на человека, который хочет покончить жизнь самоубийством. Фотографии женщины в социальных сетях свидетельствуют, что жена депутата николаевского облсовета вела счастливую и богатую жизнь. На нее была записана часть бизнес мужа в сфере сельского хозяйства.

Сейчас полиция работает на месте происшествия, в доме депутата Ивануны, где, как он говорит, нашел мертвой свою жену. Дом находится в селе Варваровка, неподалеку Николаева.

Добавим, что по статистике МВД, женщины почти никогда не кончают жизнь самоубийством, стреляя себе в голову. Самым распространенным способом суицида среди женщин является отравление и порезы вен. Криминалисты это объясняют тем, что женщины даже решившись на самоубийство, переживают, как будут выглядеть при погребении.

Следовательно, следователи сейчас проверять и версию об умышленном убийстве.

Как сообщал “источник”, 23 мая в туалете в собственном офисе был обнаружен мертвым 47-летний народный депутат Валерий Давиденко. Рядом с ним лежал пистолет, у нардепа было одно огнестрельное ранение.