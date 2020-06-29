“Вовремя отчалил в Москву”: в “ЛНР” подельников бывшего “профсоюзного лидера” Акимова обвиняют в коррупции

Недавно незаконные вооруженные формирования заявили о задержании так называемого “министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР” Максима Протасова. Его обвиняют в “получении крупной взятки”.

Источник “Луганский инсайд” сообщает, что неделю назад был задержан и “бывший депутат народного совета ЛНР и горсовета Алчевска” Павел Салахутдинов, против которого дал показания Протасов. Дело, которое завели НВФ, касается ” крупного хищения денежных средств”.

“Как мне сообщают, по этому же делу директор КТП «АТКЭ» («Алчевск-теплокомунэнерго») Валерий Геращенко просидел на допросе около 10 часов. После чего был отпущен. Кстати говоря, и Геращенко и Салахутдинов – это люди бывшего главы ФП Олега Акимова. Действительно, очень вовремя Акимов отчалил в Москву”, – сообщил источник.

Как известно, в начале июня в группировке «ЛНР» Олега Акимова освободили от должности председателя «федерации профсоюзов» якобы из-за того, что он “переходит на новую работу”.