Мост ужаса: СМИ показали состояние Пролетарского моста в Лисичанске. ФОТО

Так называемый Пролетарский мост через Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком нуждается в безотлагательном ремонте. Люди боятся, что он может рухнуть в любой момент.

Местная жительница поделилась в Фейсбуке свежими фотографиями моста, передает Час Пик.

“Пролетарский мост… как в фильме ужасов. До первой трагедии??? когда начнутся ремонтные работы?? Взрослым страшно идти, а за детей молчу…” – пишет автор поста.

Как можно увидеть, на проезжей части моста и на тротуаре зияют дыры, местами нет перил.

По словам очевидцев, мост весь дрожит, когда по нему едут машины. При таком состоянии моста, будет не удивительно, если он не выдержит на себе очередной грузовик.

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