Принцы уже не те: в Киеве пьяный мужчина на коне заехал в магазин за пивом и взорвал сеть, видео

В Киеве на на проспекте Георгия Гонгадзе, 5, пьяный мужчина на коне заехал в магазин за пивом.

Как сообщает “источник”, соответствующие кадры опубликовали на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

Как видно на кадрах, мужчина к тому же был в одних трусах. С ним были его тоже, по видимому, нетрезвые друзья.

Он требовал продать ему пива и возмущался, что работники магазина не делают этого.

“Я ж попросил, это просто, взять две бутылки пива“, – возмущался он.

Пользователи активно комментируют эту пьяную выходку.

“Мдааа, не те сейчас принцы, вместо того чтобы мчаться к своей принцессе, он за пивом в магазин”, “Так без маски нельзя а на коне тоже нельзя!?”, “Табличка гласит ,что с собаками нельзя. Где указано,что на коне запрещено?”, “В этой новости прекрасно всё. 1. Почти голый мужик. 2. Верхом на коне. 3. В магазине. По крайней мере будет что вспомнить этому всаднику. Это мы все скучно живем“, – с сарказмом пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве мужчина в неадекватном состоянии устроил скандал в одном из магазинов по продаже алкоголя.