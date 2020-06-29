Посыпал тела солью: под Харьковом мужчина скрывал смерть родителей и едва не погиб сам, фото

В Харьковской области мужчина неделю прятал в квартире тела умерших родителей и планировал покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полицию обратился сосед мужчины, тот к нему зашел в гости и обо всем рассказал.

Полицейские, прибывшие по вызову, обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему была вызвана скорая медицинская помощь.

Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы.

В настоящее время он госпитализирован в больницу.

По словам 56-летнего мужчины, его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили два тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины.

Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее “источник” сообщал, что под Одессой женщина прятала труп своей матери, чтобы получать ее пенсию.