Звездные бойцы UFC показали ужасающие травмы после боя: фото

Бойцы UFC Дастин Порье и Дэн Хукер продемонстрировали свои травмы, полученные в очном бою.

Поединок завершился победой первого бойца единогласным решением судей. Однако после боя оба отправились в больницу. Хукер, несмотря на то, что ему были наложены пару швов в области глаза, сообщил, что с ним все в порядке. Он призвал фанатов не беспокоиться из-за его травм, так как это часть смешанных единоборств.

Фото не рекомендуется к просмотру людям со слабыми нервами

The Sun

Порье, для которого эта победа стала 26-й при 6 поражениях, пришлось также посетить медицинское учреждение, но он покинул его уже через 25 минут.

Фото не рекомендуется к просмотру людям со слабыми нервами

The Sun

Ранее “источник” сообщал, что в Сербии судья смешанных единоборств дико рассмешил фанатов, пытаясь остановить бой.