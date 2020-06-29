В Киеве мужчина поймал жену с любовником и устроил “дикое” шоу: фото

В Киеве произошел дикий случай – мужчина, который “застукал” свою жену с любовником, устроил эпическое шоу. Чтобы отомстить за супружескую измену, он побил автомобиль своего соперника и окна в его квартире.

Как передает “источник”, об этом говорится в сообщении в паблике dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Полицейские получили сообщение о фактах хулиганства в Киеве на ул. Миколайчука, 17/2. Прибыв на место, патрульные выяснили, что мужчина, находясь в состоянии аффекта, разбил любовнику жены автомобиль и разбил окна в квартире.

“Окровавленный мужчина разбил окна в квартире и побил автомобиль Volkswagen Caddy. Мужчина находился в состоянии аффекта, потому что жена подозреваемого находилась в квартире с любовником. Мотив преступления – супружеская измена”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, во Львове в ночь на 28 июня компания устроила массовую драку со стрельбой. Мужчина избил парня, который во время конфликта, защищаясь, открыл стрельбу из пистолета. К конфликту присоединились другие люди.