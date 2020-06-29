На Донбассе произошла страшная трагедия на шахте: первые подробности ЧП

В Луганской области произошла трагедия – на шахте “Привольнянская” произошел обвал, в результате под завалами погиб горняк.

Как передает “источник”, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава “Независимого профсоюза горняков Украины” Михаил Волынец.

“В 23:30 из-за обвала на шахте “Привольнянская” погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами спасатели эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска. Соболезнования родным погибшего”, – написал Волынец.

Подробности происшествия пока не сообщаются.

Ранее “источник” сообщал, что из-за взрыва метана на частном угледобывающем предприятии возле оккупированного города Шахтерска (Донецкая область) погибли под завалами двое шахтеров.