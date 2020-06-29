До +32 °C: о погоде в Луганской области на ближайшие дни

Сегодня, 29 июня, в Луганской области ожидается ясная погода. Днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер западный, 5-10, днем местами шквалы 15-20 м / Температура днем 24-29 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Ясно . Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер западный, 5-10, днем порывы 15-20 м / Температура ночью 14-19 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.

по городу Луганск

Ясно . Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер западный, 5-10, днем порывы 15-20 м / Температура ночью 14-19 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 30 июня – 3 июля 2020

30.06 Переменная облачность . Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-19 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.

01.07 Переменная облачность . Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 5-10 м / Температура ночью 14-19 0 тепла, днем 27-32 0 тепла.

02.07 Переменная облачность . Без осадков. Ветер северный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 27-32 0 тепла.

03.07 Переменная облачность . Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 27-32 0 тепла.