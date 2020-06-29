Нашли с огнестрелом: в Николаеве загадочно погибла жена депутата

В понедельник, 29 июня, в Николаеве от огнестрельного ранения в голову умерла жена 34-летнего депутата Николаевского областного совета.

Как пишет “источник”, об этом сообщает полиция Николаевской области на своей Facebook-странице.

Отмечается, что депутат утром сообщил в полицию, что его жена выстрелила себе в голову из травматического оружия.

На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции.

“33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются. Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК“, – добавили в полиции.

Как сообщал “источник”, 23 мая в туалете в собственном офисе был обнаружен мертвым 47-летний народный депутат Валерий Давиденко. Рядом с ним лежал пистолет, у нардепа было одно огнестрельное ранение.