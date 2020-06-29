Он грузный и просто толкается: Шарлиз Терон высмеяла бойцовские навыки Стивена Сигала

За 25 лет карьеры в кино Шарлиз Терон успела сыграть в нескольких боевиках, включая “Форсаж 8”, “Атомную блондинку” и “Безумный Макс: Дорога ярости”. Говоря об изучении сценического боя на шоу Говарда Стерна, 44-летняя актриса раскритиковала Стивена Сигала, который называет себя мастером айкидо.

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“По вечерам я заходила в интернет, чтобы посмотреть на бойцов, как люди дерутся, и всегда натыкалась на это странное видео Сигала о том, как он “сражается” в Японии. Но на самом деле это не так. Он просто просто невероятно грузный и толкает людей. У него избыточный вес, и он с трудом дерется… посмотрите, это смешно”, – посоветовала звезда.





Свои резкие замечания Шарлиз объяснила тем, что 68-летний актер неприятен в работе и грубо ведет себя с женщинами. “У меня нет проблем, чтобы о нем злословить, потому что он не слишком мил с женщинами. Пошел он”, – высказалась она.

Стивена Сигала несколько раз обвиняли в сексуальных домогательствах и нападениях на женщин. В 2018 году актриса Регина Симонс, которая работала с Сигалом в 1994 году, обвинила его в изнасиловании на вечеринке в его доме в Беверли-Хиллз. На тот момент ей было 18 лет. Также бывшая модель из Нидерландов Фавиола Дадис подавала в полицию заявление против актера, утверждая, что он щупал ее во время кастинга в 2002 году.

Актриса и жена Эллен ДеДженерес Порша Де Росси писала в соцсетях о своем опыте работы с Сигалом в 2017 году. “Мои последние кинопробы на фильм Стивена Сигала проходили в его офисе. Он сказал мне, как важно на съемках чувствовать химию за кадром. Потом он сел и расстегнул молнию на своих кожаных штанах. Я выбежала и позвонила своему агенту. Не удивляясь, она ответила: “Ну, я не была уверена, твой ли он тип”.

Кроме Шарлиз Терон, бойцовские навыки и поведение Стивена Сигала критиковали и другие знаменитости. Чемпион мира 1995 года по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров заявил, что знакомство с Сигалом произвело на него очень плохое впечатление, и что актера “раздавило славой”. Также его агрессивное поведение отмечали Курт Рассел и Джон Легуизамо.