Самоизоляция или обсервация при пересечении КПВВ на Донбассе: в законодательство внесли важное изменение

Постановлением КМУ от 25 июня № 522 внесены изменения в Постановление КМУ от 20 мая 2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий ».

Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины

В частности, изменения предусматривают прекращение самоизоляции и обсервации лица в связи с пересечением государственной границы (которая прибыла из государства или является гражданином (подданным) государства с широким распространением COVID-19) или пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях , Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из них, в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного после пересечения государственной границы или указанных пунктов.

Кроме того, не подлежат самоизоляции в связи с пересечением контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из них сотрудники Миссии Международного Комитета Красного Креста, сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в частности тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя, участники внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов, в частности, для вступления через образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина» по приглашению учреждения высшего (профессионального передвысшего) образования, вместе с одним лицом, сопровождащим каждого из них, если нет оснований полагать,что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

Также иностранцам и лицам без гражданства, у которых отсутствует полис (свидетельство, сертификат) страхования, уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы отказывает в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона Украины «О пограничном контроле». Это не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и лиц, признанных беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите.

Полис (свидетельство, сертификат) страхования выдается страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс). Он должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действовать на срок пребывания в Украине.