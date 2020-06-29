Легендарный украинский футбольный клуб намерен сняться с чемпионата страны: детали скандала

Львовские “Карпаты” могут не доиграть текущий розыгрыш чемпионата Украины по футболу из-за проблем финансового характера.

Об этом сообщает YouTube-канал “ТаТоТаке“.

По информации источника, львовский клуб имеет долги в размере 5 млн долларов. Из-за этого он может не получить лицензию на участие в следующем розыгрыше чемпионата Украины. Новый совладелец “Карпат” Олег Смалийчук пытается договориться с другим собственником Игорем Коломойским, чтобы разделить долг пополам и погасить его. Если последний откажет в этом, тогда первый будет вести переговоры о полном выкупе клуба в рассрочку.

Также не исключается вариант, при котором “Карпаты” прекратят свое существование, а на его месте будет создан новый клуб, который начнет выступление в Первой или Второй лиге Украины.

Ранее “источник” сообщал, что у легендарного украинского футбольного клуба появился неожиданный собственник.