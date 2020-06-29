Конец “эпохи бедности”? В Одессе турист из Харькова поужинал на больше 120 тыс. грн, фото

Известный харьковский бизнесмен похвастался в соцсети своим дорогостоящим отдыхом в Одессе – его чек из клуба “Ибица” в Аркадии, где он отдыхал с друзьями, потянул на 124 тыс. гривен. Вместе с чеком турист показал и пачки наличных для расчета.

Как передает “источник”, соответствующие фото харьковский юрист опубликовал на своей странице в Instagram.

Это не первый роскошный отдых харьковского бизнесмена – перед этим он хвастался чеком из ресторана “Рыба” на 93 тыс. гривен, а также ранее потратил в “Ибице” “всего лишь” 78,9 тыс. гривен.

Как известно, мужчина никогда не скрывал своего богатства и неоднократно публиковал в сети Instagram фотографии на фоне пачек купюр и элитных автомобилей.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось яркое видео “дикого” пляжа недалеко от курорта Кирилловка.