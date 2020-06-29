TikTok уличили в постоянной слежке за пользователями: резонансные подробности

Популярный сервис TikTok собирает личные данные пользователей и следит за ними.

Об этом заявил один из пользователей форума Reddit под ником bangorlor.

Он “разобрал” TikTok буквально на строки кода, изучил алгоритм работы сервиса и пришел к выводу, что приложение собирает нетипичные для социальных сетей данные.

В частности, приложение интересуется типом процессора смартфона, количеством ядер, разрешением дисплея, объемом памяти, установленными и даже недавно удаленными программами, IP-адресом, MAC-адресом, имени точки доступа, наличием root-прав или джейлбрейка.

По словам автора публикации, сервис может запрашивать данные о расположении каждые 30 секунд.

В течение длительного времени информация на серверы компании передавалась через незащищенный протокол HTTP, и легко могла бы быть перехвачена.

Кроме того, практически в любой момент с серверов TikTok можно инициировать запрос, который будет сразу воспроизведен на конечном устройстве.

Также, если пользователь начинает отслеживать количество запросов, сделанных сервисом, то их частота быстро снижается, а приложение “представляет”, что никогда не интересовалось данным GPS или буфером обмена владельца.

Напомним, что в TikTok пользователи публикуют небольшие вертикальные ролики длиной 15 секунд, которые набирают миллионы просмотров. В основном это музыкальные клипы, комедийные скетчи, танцы, реакции на тренды и другая активность. Изначально китайское приложение было сервисом для редактирования и публикации коротких видео, к которым можно было добавлять музыку.

Ранее “источник” сообщал, что пользователи Youtube столкнулись с новой мошеннической схемой, создатели которой предлагают получить компенсацию за утечку персональных данных в интернете якобы от правительства США.