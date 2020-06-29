Гордон рассказал, что уже скоро ожидает Донбасс: “Другого варианта нет”

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что ждет оккупированную часть Донбасса в ближайшей перспективе: по его мнению, Россия превратила “ЛДНР” в гнойник, который будет существовать в виде замороженного конфликта продолжительное количество времени.

Об этом передает издание Диалог

По его словам, на востоке Украины Россия создаст аналог Приднестровья. Фрагмент программы “МАКСИМУМ” был опубликован на канале “НАШ”, где Гордон был приглашенным гостем.

По словам журналиста, Россия создала гнойник и серую зону, откуда будут бежать люди, потому что нормальной жизни там не будет еще продолжительное время.

По мнению Гордона, Россия пошла на оккупацию и превращение Донбасса в серую зону назло Украине по принципу и “не вашим и не нашим.

” Теперь регион ждет долгая стагнация. “Другого варианта нет, гнойник, Приднестровье второе, серая зона – не нашим, не вашим, откуда будут убегать люди, потому что это жизнью не назовешь и все, лишь бы Украине было хуже. Это гибридная война”, – заявил журналист.