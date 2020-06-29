Людей накрывают волны: на популярном украинском курорте разбушевался шторм, видео

В понедельник, 29 июня, побережье Бердянска, популярного курорта на Азовском море в Запорожской области, охватил шторм.

Эксклюзивное видео шторма на пляже Лиски снял корреспондент “источника”.

“На Азовском море сегодня шторм. Переполненный людьми бердянский пляж Лиски захлёстывает водой“, – подписал он кадры.

Как видно на видео, море неспокойно, на берег накатывают волны. Однако это не останавливает многих купальщиков, на волнах на плавательных кругах катаются даже дети. Также видно, что по пляжу гуляет сильный ветер.

Ранее “источник” публиковал эксклюзивные кадры с пляжей Бердянска, на которых так много людей, что на некоторые трудно даже добраться.

Кроме того, корреспондент “источника” показал нашествие крупных медуз, которые заполонили пляжи Бердянска.