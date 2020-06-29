В Минреинтеграции обратились с важным призывом к желающим пересечь КПВВ на Донетчине

Все пропускные пункты вдоль линии соприкосновения в Донецкой области продолжают работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, пункты пропуска работают:

– “Марьинка” ежедневно с 11:00 до 14:00

– “Новотроицкое” с 7:00 до 18:00. И еще в течение двух часов – до 20:00 – украинские пограничники на этом КПВВ готовы принимать тех, кто едет со стороны оккупированной территории.

“Но украинские пограничники предупреждают граждан, которые едут в сторону временно оккупированной Россией территории Украины, о возможном блокировании подконтрольными РФ вооруженными формированиями въезда на контролируемую ими территорию. В связи с этим просим воздержаться от попыток пересечения линии разграничения в Донецкой области. Особенно это касается пожилых людей, детей и лиц, имеющих заболевания”, – сказано в сообщении.

Также напоминаем, что в случае возвращения на подконтрольную Правительством Украины территорию граждане обязательно должны установить приложение “Действуй дома” и соблюдать режим самоизоляции. Те же, кто не имеет возможности установки приложения, при их согласии будут направлены в специально определенное место обсервации и обеспечены необходимым.