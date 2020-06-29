Попали в зависимость: Филарет назвал главную ошибку при создании ПЦУ

Украинская церковь могла получить Томос об автокефалии, не попадая в зависимость от Константинополя, а потому ПЦУ нельзя считать независимой украинской церковью.

Об этом в интервью “источнику” рассказал Почетный патриарх ПЦУ Филарет.

По словам экс-главы ликвидированной УПЦ Киевского Патриархата, полученный документ ставит объединенную ПЦУ в зависимость от Вселенского патриархата.

“Можно было получить Томос и вне зависимости от Константинопольского Патриархата. И мы на такой Томос и рассчитывали. Но для того, чтобы был Томос полностью независимым от другой церкви, надо было предоставить его не митрополии, а патриархату. Почему так? Потому что патриархат не может быть в составе другого патриархата, а митрополия может быть“, – отметил патриарх.

Как пояснил Филарет, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата – митрополия. Она обладает самостоятельностью, но зависит от Московского Патриархата. Так же и Константинопольский Патриарх не хотел, чтобы украинская церковь была патриархатом. Тогда она была полностью независима. А так он хотел, чтобы она была зависимой от него.

“От нас (Константинопольский Патриарх – “источник ) требовал, именно требовал, чтобы мы отказались от патриархата и чтобы я, как патриарх, не предъявлял свою кандидатуру быть избранным предстоятелем этой уже объединенной церкви. Казалось бы, каково его дело до того , кто будет предстоятелем церкви? Но для него это не важно. Если патриарх будет предстоятелем, значит будет патриархат, а если есть патриархат, то он будет полностью независимым от Константинопольского Патриарха “, – пояснил патриарх Филарет.

По его словам, от статуса патриархата отказались, поскольку была договоренность с президентом и со всеми архиереями, с Епифанием (глава ПЦУ – “источник”), что в Украине соглашаются на митрополию для получения Томоса, но украинская церковь остается патриархатом и внутри Украины как был Киевский Патриархат, так и остается. И руководит этим патриархатом – патриарх.

“Теперь митрополит Епифаний говорит, что мы же ничего не подписывали. Так, не подписывали. Но мы архиереи должны доверять друг другу. Если мы говорим одно, а делаем другое, то какие же мы православные архиереи? Когда шла речь о предоставлении Томоса за времен президентства Виктора Ющенко, то нам прямо поставили условия: чтобы мы стали частью Константинопольского Патриархата. Такой же частью, как Критская церковь. Вот и нам говорили: вы, Украинская церковь, в подобие Критской церкви, должны быть частью Константинопольского Патриархата. Мы тогда категорически отказались от этого. Нам такой зависимости не надо “, – резюмировал патриарх Филарет.

Более подробно о том, кто написал заявление в ГБР на экс-президента Порошенко, каковы отношения между УПЦ КП и ПЦУ и действительно ли ПЦУ можно считать независимой Украинской церковью, говорится в материале “источника”: “Мы будем требовать новый Томос – Патриарх Филарет “.