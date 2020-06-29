Жителей Луганщины отметили государственными наградами по случаю Дня Конституции Украины

Президент Украины своим Указом от 27 июня 2020 № 254/2020 за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд наградил медалью « За труд и доблесть »директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской областной государственной администрации Виталия Анатольевича Сурая.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

Также присвоено почетное звание «Заслуженный донор Украины» жителям области – Леониду Ивановичу Назаренко, Леониду Романовичу Покалюку, Светлане Николаевне Удовенко.

Директор, преподаватель-методист коммунального высшего внешкольного учебного заведения «Северодонецка детская музыкальная школа № 2» Геннадий Григорьевич Метелкин отныне – «Заслуженный работник культуры Украины».