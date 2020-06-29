На Закарпатье чиновники пойдут под суд за вырубку леса на 3 млн: скандальные детали

В Закарпатской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на пресс-службу ГБР

Следствием установлено, что должностные лица ненадлежащим образом выполняли возложенные на них обязанности чем допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.

Они обвиняются в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Подробнее о вырубке леса в Украине читайте в материале “источника” – За вырубку лесов нужно в первую очередь наказывать чиновников, но государство на все наплевало.