Новые тарифы на газ и “сюрпризы” для водителей: какие изменения ждут украинцев с 1 июля

Второй месяц лета принесет ряд изменений в жизнь украинцев: повышение минимальной пенсии, самостоятельный выбор поставщика газа, повышение тарифа на транспортировку голубого топлива и новые штрафы за нетрезвое вождение.

“источник” рассказывает, какие нововведения ждут украинцев с 1 июля.

Повышение прожиточного минимума и пенсий

С 1 июля в Украине увеличивается прожиточный минимум. Сейчас его размер для нетрудоспособных лиц составляет 1638 грн, после повышения он составит 1712 грн.

Это автоматически повлечет за собой и рост минимальных пенсий – с 1638 до 1712 грн, то есть на 74 грн. В частности повышение коснется тех пенсионеров, чей стаж меньше необходимого минимума. Таких в Украине насчитывается около 80 тысячи человек.

Повышение цены на газ

Уже с первого дня второго месяца лета будет введен второй этап повышения цены на газ, предполагающий новые тарифы за транспортировку газа. В каждой области повышение расчитывается индивидуально, в среднем рост составит от 1 до 22 процентов.

Тариф не изменится в потребителей “Киевгаза”, “Донецкоблгаза”, “Кременчуггаза”, “Тернопольгоргаза” “Коростышевгаза” и “Харьковгоргаза”.

“Киевоблгаз”, “Кировоградгаз” и “Ривнегаз” повысит тарифы на 1%.

В “Винницагаз” стоимость услуги за транспортировку газа повысится на 6% – до 1,13 грн. за доставку 1 кубометра. “Мелитопольгаз” – 22%, “Одессагаз” – 21%, “Уманьгаз” – 17%, “Гадячгаз” – 16%, “Запорожгаз” – 15%.

Возможность самостоятельного выбора поставщика газа

Как сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг, с 1 июля у украинцев появится возможность самим выбирать поставщика газа, исходя из качества сервиса и условий оплаты.

Для смены поставщика необходимо отправить заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику. После уже новый поставщик должен решить все формальности – с соглашениями и старым поставщиком.

Новые штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

1 июля 2020 вступает в силу закон за вождение в нетрезвом состоянии. В его рамках штрафы возрастут до 51 тысячи гривен. Кроме того пьяных водителей будет ждать лишение права управления авто на срок до трех лет.

За что грозит штраф:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского обследования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения, или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского обследования до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского обследования.

Если водитель повторно совершит приведены действия, штраф увеличится до 51 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

Как сообщал “источник”, согласно проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК “Укрэнерго” с 1 августа должен увеличится со 155,4 грн/МВт*ч до 596,48 грн/МВт*ч или почти в четыре раза.