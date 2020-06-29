“Люблю лето”: украинская чемпионка показала идеальные формы в купальнике, фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в очередной раз похвасталась своей идеальной фигурой.
Соответствующее фото спортсменка опубликовала в Instagram.
“Люблю лето. Это очень не привычное лето для меня, ведь я его провожу дома без каких-либо поездок за границу, и это в первый раз за последние 4-5 лет. Но во всем нужно искать позитив и наслаждаться жизнью“, – написала Бех-Романчук в комментарии к снимку.
За 15 часов пост легкоатлетки собрал почти 11 тыс. лайков.
24-летняя Бех-Романчук выступает в прыжках в длину. Она является участницей летних Олимпийских игр-2016, серебряной призеркой чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018, чемпионкой Универсиады-2019, 4-кратной чемпионкой Украины, 4-кратной чемпионкой Украины в помещении. В 2018 году она вышла замуж за пловца Михаила Романчука.
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