Снимает вопрос с повестки: эксперт указал на опасность продажи воды в Крым

Вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым является одним из главным среди тех, которые продвигает Кремль, и в Украине уже предпринимались попытки для поиска механизмов. Однако этот вопрос может быть опасным для Украины, поскольку создает предпосылки для прекращения любой поддержки со стороны Запада.

Об этом в интервью “источнику” рассказал директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

“Одним из вариантов решения вопроса могла бы стать продажа воды в Крым, о чем уже ранее говорил народный депутат Юрий Аристов. В пример приводилась продажа воды Израилем в Палестину. Несмотря на перманентный конфликт, Израиль ежегодно поставляет Палестине больше 20 млн кубометров пресной воды. В 2017 году была даже достигнута договоренность увеличить этот объем до 30 млн кубометров “, – утверждает эксперт.

Вместе с тем опрошенные “источником” эксперты сходятся во мнении, что этот сценарий аналогичный подаче воды без обязательств. Следствием такого шага может стать прекращение любой поддержки со стороны Запада.

“Какие могут быть претензии, если мы сами помогаем агрессору. Какую мы можем просить помощь у Запада, если добровольно за деньги отдаем свои ресурсы?”, – говорит Перепелица.

Как отмечается, реализация любого из сценариев зависит от политической воли руководства страны. Пока ситуация находится в “подвешенном” состоянии. Новая власть не предлагала собственных вариантов решения проблемы Крыма и не пыталась использовать фактор воды, как инструмент для переговорного процесса для того, чтобы перехватить инициативу. Пока мы только ждем ходов со стороны оппонентов.

Напомним, подробнее о возможных сценариях решения “водного вопроса” по Крыму говорится в материале “источника”: “Слить Крым или воду: как утолить жажду Путина”.