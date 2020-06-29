Срывали и воровали одежду: звезда сериала “Школа” рассказала о неадекватных фанатах

После выхода на экраны украинского сериала “Школа” на актеров обрушилась немалая популярность. Они стали ездить по городам и проводить фан-встречи, на которых общались, раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Однако не все фанаты вели себя адекватно.

Об этом в программе “Слава+” рассказала Анна Тринчер, которая сыграла в сериале подружку Лолы – Нату. “Мы объездили очень много фан-туров. В некоторых городах были разные случаи, – вспоминает юная актриса. – С нас срывали вещи и сразу их воровали. В некоторых городах выходили на сцену с телефоном, брали нас за лицо и поворачивали голову. Были такие странные моменты”.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

В ходе интервью Аня также рассказала, как попала в сериал и сколько зарабатывала за один съемочный день. По словам девушки, она не сразу прошла кастинг.

“Мне рассказывал режиссер о том, что он меня не утвердил, а утвердил кастинг-директор. То есть я нравилась кастинг-директору, а режиссеру – нет. У нас последний этап был парные пробы и девочка, которую взяли изначально не подошла. Она не смотрелась в коллективе и решили еще раз меня пригласить”, – поделилась Тринчер.

Актриса призналась, что за съемки ей платили немного, поскольку это был малобюджетный формат. Ее гонорар составлял примерно тысячу гривен за съемочный день.



