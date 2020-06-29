Две смерти за сутки: обновленная статистика по коронавирусу в Киеве на 29 июня

По состоянию на понедельник, 29 июня, ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью в столице остается сложной. За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 45 новых случаев коронавируса, а два человека умерли.

Как передает “источник”, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего на сегодня в Киеве уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет

27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет

3-летняя девочка.

“В больницы столицы госпитализировали 6 больных. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы“, – говорится в сообщении Кличко.

Как сообщается, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 10, в Днепровском – 7, в Соломенском, Оболонском и Голосеевском – по 5 случаев.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки в Украине добавилось 646 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на утро понедельника, 29 июня, в стране зафиксировано 43 628 больных COVID-19.