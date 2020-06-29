В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать стихия

В ряде регионов Украины в понедельник, 29 июня, ожидается непогода – грозы, град и шквальный ветер.

Как сообщает “источник”, об этом в своем Telegram-канале предупредила прес-служба ГСЧС Украины.

“По информации УкрГидрометцентра 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с“, – сказано в сообщении.

Кроме того, ожидается подъем уровней воды в Днестре в течение 29-30 июня, что может привести к подтоплениям в Одесской области.

“29-30 июня, в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м, при этом вероятно затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с.Яськи и г.Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени“, – пишут спасатели.

Как сообщал “источник”, в воскресенье, 28 июня, Закарпатье снова накрыла разрушительная непогода, на регион обрушились грозы и ливни с градом. Это привело к резкому поднятию уровня воды и оползням.