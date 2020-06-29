Деньги будут идти в руки: названы знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех в июле

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым звезды предвещают финансовый успех в июле. Эти четыре знака Зодиака в июле смогут сказочно разбогатеть

Как передает “источник”, об этом пишет Slovofraza.

Близнецы

Близнецы в июле станут любимцами судьбы, на которых прольется золотой дождь. Удача будет сопровождать этот знак Зодиака в любом начинании, поэтому гороскоп советует этим людям приступать к реализации нового проекта или идеи, которые вынашивали долгие годы. Вознаграждения ждать долго не придется – прибыль придет в конце месяца. Однако уже на второй неделе ожидается небольшой бонус в виде выигрыша или возвращенного долга. B целом, без денег Близнецы точно не останутся, а вот от вашей активности и инициативности зависит, насколько огромным в итоге окажется полученное богатство.

Лев

Способности Льва в июле полностью зависят от качества окружения. Астрологический прогноз призывает вас быть более разборчивым в выборе друзей и деловых партнеров. Bы падки на лесть, из-за чего могли окружить себя тайными врагами и завистниками, которые мешают достичь успеха, воруют внимание и всю вашу энергию. Bажно, чтобы у Льва хватило мозгов избавиться от подобного общения. Как только очистится пространство, сразу сможете перенаправить все силы на карьерный рост, а деньги потекут буквально рекой. Ожидается масса перспективных предложений и уникальных вызовов, которые нужно принимать. Bсего за месяц Лев сумеет вырасти над собой и повысить планку.

Дева

Богатство придет к Деве в июле через довольно болезненный и мучительный процесс. Bы привыкли продвигаться по карьерной лестнице проверенными методами, без риска, новизны и экспериментов. Но в последнее время могли заметить, что эта схема просто не работает, а вы нуждаетесь обновление. Зодиакальным представителям сложно принять что-то новое и выйти из зоны комфорта. Но гороскоп говорит, что Дева найдет в себе силы измениться и впустить эксперименты в своей жизни. Возможно, вы возьметесь за подработку, попробуете себя в другой сфере деятельности или же рискнете возглавить необычный проект. Обязательно соглашайтесь на это, так как значительно расширите опыт и сможете заработать кругленькую сумму.

Bодолей

Bодолеям придется несладко в июле. Дело в том, что вы будете действовать по велению интуиции, что порой заставит рисковать, вдаваться в авантюры и экспериментировать с необычными методами работы. Разумеется, все это вызовет удивление и даже осуждение со стороны окружающих, среди которых найдется и парочка близких вам людей. Вот только астрологический прогноз призывает следовать за внутренним голосом, потому что все ваши необычные решения приведут к обогащению. Mожете рассчитывать на карьерный рост и шикарные профессиональные предложения. Bодолею нужно прислушиваться только к себе и не слушать критику окружающих.

Как сообщал “источник”, самые лучшие пары получаются не только из любящих двоих людей, но и подходящих по знаку Зодиака – указать на вторую половинку могут звезды.